WP: Іран готовий постачати росії ракети для війни в Україні

Іран посилює свої зобовʼязання щодо постачання зброї росії. Тепер країна готова передати рф ракети класу «земля-земля».

Про це пише The Washington Post із посиланням на представників безпеки США та союзників.

За їхніми даними, 18 вересня Тегеран направив офіційних осіб до росії для завершення угод щодо додаткових поставок зброї. В американській розвідці стверджують, що Іран готує першу партію ракет Fateh-110 і Zolfaghar — балістичних ракет малої дальності, які здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів.

Джерела The Washington Post зазначили, що Іран також готує нові поставки дронів до рф, зокрема десятки безпілотників Mohajer-6 та Shahed-136. Іранські інструктори відвідали окуповані росією території України, щоб навчити росіян.