WP: Іран готовий постачати росії ракети для війни в Україні

Іран посилює свої зобовʼязання щодо постачання зброї росії. Тепер країна готова передати рф ракети класу «земля-земля».
Про це пише The Washington Post із посиланням на представників безпеки США та союзників.
За їхніми даними, 18 вересня Тегеран направив офіційних осіб до росії для завершення угод щодо додаткових поставок зброї. В американській розвідці стверджують, що Іран готує першу партію ракет Fateh-110 і Zolfaghar — балістичних ракет малої дальності, які здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів.
Джерела The Washington Post зазначили, що Іран також готує нові поставки дронів до рф, зокрема десятки безпілотників Mohajer-6 та Shahed-136. Іранські інструктори відвідали окуповані росією території України, щоб навчити росіян.
- Україна після збиття перших дронів Shahed-136 і ударного Mohajer-6 позбавила посла Ірану Манучехра Мораді акредитації та скоротила кількість дипломатичного персоналу. Іран у відповідь порадив Україні «не слухати третіх осіб». У МЗС України закликали Іран припинити військову допомогу росії, а не прикриватися заявами про нібито «зовнішній вплив».
- Українські спецслужби повідомили, що війська росії цілеспрямовано запускали по Умані Shahed-136, щоб атакувати євреїв-хасидів. Там вважають, що атаки на євреїв — це одна з умов передачі Іраном дронів росії.
- Офіційний представник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані публічно заперечив поставки своїх військових безпілотників російській армії. Навіть попри те, що українські військові вже збили десятки таких дронів.