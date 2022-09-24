Іран відреагував на висилку дипломатів через дрони. Там радять Україні «не слухати третіх осіб»

Представник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані заявив, що його країна шкодує через рішення України позбавити акредитації іранського посла і скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства в Києві.

Про це пише Reuters.

Канаані порадив Україні «утримуватися від впливу третіх осіб, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами». Він стверджує, рішення України «засноване на непідтверджених повідомленнях і стало результатом галасу в ЗМІ з іноземних сторін».