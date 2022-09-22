ЗСУ одразу збили чотири російські дрони-камікадзе іранського виробництва

У Миколаївській області військові Повітряного командування «Південь» збили одразу чотири російські дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.
Про це увечері 22 вересня повідомили Повітряні сили.
Збили дрони двома зенітними керованими ракетами середньої дальності. Росія ці дрони маскує під «Херань — 2».
- 11 липня у США повідомили, що Іран найближчим часом надасть росії «до кількох сотень дронів» і навчатиме російських військових користуватися ними. Росія хотіла отримати безпілотники для війни проти України на тлі значних втрат. Іран після цього заявив, що не продавав росії військову техніку з початку повномасштабного вторгнення на територію України та виступає проти подальшої ескалації бойових дій.
- 16 липня CNN повідомив, що делегація росії двічі відвідувала Іран для огляду ударних безпілотників Shahed-191 і Shahed-129, які здатні нести ракети. CNN опублікував супутниковий знімок, зроблений у день візиту росіян.
- 16 вересня у Військово-повітряних силах ЗСУ підтвердили використання росіянами іранських дронів. Газета The Wall Street Journal писала, що закуплені росією іранські дрони становлять суттєву загрозу для українських військових і техніки, оскільки їх важче збивати — вони досить малі та літають низько.