«Ціль надзвичайно складна». У Військово-повітряних силах ЗСУ підтвердили використання росіянами іранських дронів

У Військово-повітряних силах ЗСУ підтвердили використання росіянами іранських дронів. Там зазначили, що їх доволі складно збивати.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ВПС ЗСУ Юрій Ігнат.

Він підтвердив, що росіяни використовують іранські дрони Shahed-136.

«Зрозуміло, що ціль надзвичайно складна — щоб збивати саме такі цілі, потрібні додаткові системи. Крім того, потрібна знову ж таки пильність наших воїнів», — додав Ігнат.