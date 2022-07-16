CNN: Делегація росії двічі відвідувала аеродром Ірану для огляду бойових безпілотників

Делегація росії щонайменше двічі за останній місяць відвідувала аеродром Кашан у центральному Ірані для огляду бойових безпілотників «Шахід-191» та «Шахід-129». Ймовірно, їх рф хоче отримати для використання у війні проти України.

Про це пише CNN із посиланням на радника з національної безпеки Джейка Саллівана. Також у розпорядженні журналістів є супутниковий знімок цього аеродрому в день відвідин російської делегації.

Обидва типи цих безпілотників здатні нести високоточні ракети.

«У нас є інформація про те, що уряд Ірану готується надати росії кілька сотень БПЛА, включно з бойовими. Ми вважаємо, що офіційна російська урядова делегація нещодавно була на презентації іранських бойових БПЛА. Ми публікуємо ці зображення, зроблені в червні, на яких показано іранські БПЛА, які того дня оглядала делегація РФ. Це свідчить про те, що росія зацікавлена ​​в придбанні таких БПЛА в Ірану», — заявив Салліван, додавши що, делегація рф була на аеродромі в червні та липні.