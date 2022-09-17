WSJ: Закуплені росією іранські дрони становлять суттєву загрозу для українських військових та техніки

Придбані росією в Ірану дрони завдають серйозної шкоди, вражаючи українську військову техніку.

Про це пише The Wall Street Journal.

Протягом минулого тижня безпілотники Shahed-136, перефарбовані та перейменовані на «Герань-2», все частіше почали зʼявлятися над українськими бронетанковими та артилерійськими позиціями на північному сході Харківської області.

За словами командувача артилерії 92 механізованої бригади Родіона Кулагіна, тільки в районі дислокації його бригади іранські безпілотники знищили дві 152-мм самохідні гаубиці, дві 122-мм самохідні гаубиці, а також два бронетранспортери. Він додав, що російські військові використовують безпілотники в тих районах, де не мають достатньої переваги в артилерії.

Кулагін зазначив, що іранські безпілотники досить малі та літають низько, що ускладнює їхнє виявлення українськими системами протиповітряної оборони. Він також сподівається, що США та їхні союзники зможуть надати Україні більш досконалі технології протидії безпілотникам або втрутиться, щоб зірвати постачання іранських безпілотників до росії.