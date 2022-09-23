Українські військові вперше збили іранський багатоцільовий дрон Mohajer-6

Українські військові над морем збили іранський багатоцільовий безпілотник Mohajer-6. Він може вести розвідку та завдавати ударів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Уперше в Україні зенітниками Повітряного командування «Південь» Повітряних сил ЗС України збито багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва Mohajer-6 («Мохаджер-6»), призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження», — йдеться в повідомленні.

Там зазначають, що безпілотник здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів. Початок виробництва таких дронів припадає на 2017 рік.

Mohajer-6 має максимальну злітну вагу 600 кг, корисне навантаження 100 кг і дальність польоту 200 км. Максимальна швидкість — 200 км/год, максимальна висота польоту 5 400 метрів, а тривалість — 12 годин.