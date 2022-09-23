Зеленський доручив МЗС відреагувати на використання росіянами безпілотників з Ірану

Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ відреагувати на використання російськими військами іранських безпілотників.
Про це повідомив речник президента Сергій Нікіфоров.
«Це — кроки Ірану проти суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, а також проти життя і здоровʼя громадян України», — заявив Нікіфоров. Він також нагадав, що публічно керівництво Ірану неодноразово заявляло про свою нейтральність і готовність бути посередником у припиненні російської агресії проти України.
- У пʼятницю в Одесі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Над містом бачили іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які росіяни перейменували на «Герань-2». Вони зруйнували адмінбудівлю у припортовій зоні, загинула цивільна людина. Один дрон збили над морем.
- Напередодні в Миколаївській області військові Повітряного командування «Південь» збили одразу чотири російські дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.