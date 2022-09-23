В Одесі пролунали вибухи. Над містом бачили, ймовірно, іранський дрон

В Одесі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.

«Суспільне» повідомляє, що перед цим у небі над містом бачили безпілотник, який дуже схожий на іранський безпілотник-камікадзе Shahed-136, які росіяни перейменували на «Герань-2».

Після вибухів дим помітили в районі порту.

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що в місті працює протиповітряна оборона.

Пізніше Братчук заявив, що вибух не повʼязаний «з тим, що відбувалося в небі». Він заявив про вибух на АЗС.

«Суспільне» з посиланням на Оперативне командування «Південь» повідомило, що місто все ж таки атакували дрони Shahed-136. Два дрони зруйнували адмінбудівлю у припортовій зоні, загинула цивільна людина. Один дрон збили над морем.