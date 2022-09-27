Частина іранських дронів, які росія запускала на півдні України, мала атакувати хасидів в Умані

Війська росії цілеспрямовано запускали по Умані іранські дрони-камікадзе Shahed-136, щоб атакувати євреїв-хасидів, які зараз в місті відзначають свято Рош га-Шана (Новий Рік).
Про це «Бабелю» повідомили джерела у спецслужбах.
За їх даними, за останні кілька днів на півдні України ЗСУ збили понад десять Shahed-136. Частину цих дронів запустили з території окупованого Криму та скерували на Умань. Росіяни хотіли поцілити в релігійні обʼєкти хасидів із великим скупченням людей.
«Заплановані терористичні акти саме проти громадян Ізраїлю — це одна з умов передачі Іраном дронів росії. Як відомо, це не перший приклад співробітництва двох терористичних країн. Не так давно в Ірані збили український цивільний літак, начебто через помилку. Але за цим випадком проглядаються інтереси кремля», — заявили в спецслужбах.
- 7 липня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що на тлі війни Україна не може гарантувати безпеку паломників. А Служба безпеки України та Національна поліція рекомендували хасидам утриматися цього року від візиту до України на святкування Рош га-Шана. Причина — висока ймовірність ракетних обстрілів і дії росії, якими вона може дестабілізувати міжнародні відносини та нашкодити іміджу України.
- Попри це до Умані прибули 3 тисячі хасидів.
- Україна після збиття дронів Shahed-136 і ударного Mohajer-6 позбавила посла Ірану Манучехра Мораді акредитації та скоротила кількість дипломатичного персоналу. Іран у відповідь порадив Україні «не слухати третіх осіб». У МЗС України закликали Іран припинити військову допомогу росії, а не прикриватися заявами про нібито «зовнішній вплив».