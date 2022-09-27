Частина іранських дронів, які росія запускала на півдні України, мала атакувати хасидів в Умані

Війська росії цілеспрямовано запускали по Умані іранські дрони-камікадзе Shahed-136, щоб атакувати євреїв-хасидів, які зараз в місті відзначають свято Рош га-Шана (Новий Рік).

Про це «Бабелю» повідомили джерела у спецслужбах.

За їх даними, за останні кілька днів на півдні України ЗСУ збили понад десять Shahed-136. Частину цих дронів запустили з території окупованого Криму та скерували на Умань. Росіяни хотіли поцілити в релігійні обʼєкти хасидів із великим скупченням людей.

«Заплановані терористичні акти саме проти громадян Ізраїлю — це одна з умов передачі Іраном дронів росії. Як відомо, це не перший приклад співробітництва двох терористичних країн. Не так давно в Ірані збили український цивільний літак, начебто через помилку. Але за цим випадком проглядаються інтереси кремля», — заявили в спецслужбах.