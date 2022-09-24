«Припиніть військову допомогу рф, а не прикривайтесь фантазіями». У МЗС України відповіли Ірану на заяви про «зовнішній вплив»

У Міністерстві закордонних справ України закликали Іран припинити військову допомогу росії, а не прикриватися заявами про нібито «зовнішній вплив». Так там відреагували на позицію Ірану щодо висилки його дипломатів з України.
Про це у своєму Facebook написав речник МЗС Олег Ніколенко.
«Єдиною «третьою стороною» є іранські безпілотники, які Україна вже безпосередньо збиває в своєму небі. Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною», — наголосив він.
За його словами, Іран має негайно припинити постачати зброю росії, а не виправдовуватися фантазіями про «зовнішній вплив».
Водночас в Ірані обіцяють дзеркальну відповідь на рішення України вислати їхнього посла та скоротити кількість дипломатів в іранському посольстві.
- Протягом цього тижня українські війська збили майже десять іранських дронів-камікадзе Shahed-136, які росіяни перейменували на «Герань-2» і використовують у війні проти України. Також українські військові збили перший ударний дрон іранського виробництва Mohajer-6. Після цього Україна вислала посла Ірану Манучехра Мораді та скоротила кількість дипломатичного персоналу посольства в Києві.
- Представник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані заявив, що його країна шкодує через рішення України позбавити акредитації іранського посла та скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства в Києві. Канаані порадив Україні «утримуватися від впливу третіх осіб, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами». Він стверджує, рішення України «засноване на непідтверджених повідомленнях і стало результатом галасу у ЗМІ з іноземних сторін».