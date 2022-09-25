В Умань на святкування Рош га-Шана прибули вже 23 тисячі хасидів

Станом на ранок 25 вересня до Умані на святкування Рош га-Шана прибули вже понад 23 тисячі хасидських прочан.
Про це повідомляє Обʼєднана єврейська община України.
Там зазначили, що паломництво організували Фонд імені Рабі Нахмана спільно з владою.
Рош га-Шана — свято початку нового року для всіх, хто сповідує юдаїзм. Відзначають 1 та 2 тішрея, що зазвичай припадає на кінець вересня — початок жовтня. В Україні свято відоме широкому загалу здебільшого завдяки паломництву до могили цадика Нахмана в Умані. В останній рік свого життя засновник течії брацлавського хасидизму закликав усіх послідовників провести свято разом із ним. Його учні на чолі з Натаном витлумачили це як заклик до відвідин могили вчителя. Ця думка є досить популярною як серед хасидів, так і загалом серед віруючих юдеїв. Тому щороку в Умань з’їжджаються тисячі євреїв.
- Свято Рош га-Шана, яке хасиди святкують у вересні, традиційно щороку збирало в Умані десятки тисяч паломників з Ізраїлю і всього світу. Торік навіть коронавірус не завадив святкуванню — Умань відвідали понад 30 тисяч хасидів.
- 7 липня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що на тлі війни Україна не може гарантувати безпеку паломників. А Служба безпеки України та Національна поліція рекомендували хасидам утриматися цього року від візиту до України на святкування Рош га-Шана. Причина — висока ймовірність ракетних обстрілів і дії росії, якими вона може дестабілізувати міжнародні відносини та нашкодити іміджу України.