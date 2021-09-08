Нацполіція: Святкування Рош га-Шана пройшло без грубих порушень, хасиди вже виїжджають з Умані

В Україні під час святкування нового 5782 року за юдейським календарем не виявили грубих правопорушень. Паломники-хасиди почали від’їжджати з міста Умань до своїх країн.

Про це Нацполіція повідомила ввечері у середу, 8 вересня.

Наразі святкування Рош га-Шана завершується. Поліція має два відкриті кримінальні провадження, які повʼязані з торгівлею наркотиками. Також є два адмінпротоколи — за їхніми результатами ухвалять рішення про видворення окремих хасидів і заборону на вʼїзд (за правопорушення в Умані).

Пресофіцер поліції Ізраїлю Міхаель Зінгерман зазначив, що поліцейські зробили все необхідне для того, щоби все пройшло спокійно, зараз вони продовжують нести службу у посиленому режимі.