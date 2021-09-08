Нацполиция: Празднование Рош га-Шана прошло без грубых нарушений, хасиды уже выезжают из Умани

В Украине во время празднования нового 5782 по иудейскому календарю не выявили грубых правонарушений. Паломники-хасиды начали уезжать из города Умань в свои страны.

Об этом Нацполиция сообщила вечером в среду, 8 сентября.

Сейчас празднование Рош га-Шана завершается. У полиции есть два открытых уголовных производства, связанные с торговлей наркотиками. Также есть два админпротокола — по их результатам примут решение о выдворении отдельных хасидов и о запрете на въезд (за правонарушения в Умани).

Пресс-офицер полиции Израиля Михаэль Зингерман отметил, что полицейские сделали все необходимое для того, чтобы все прошло спокойно, сейчас они продолжают нести службу в усиленном режиме.