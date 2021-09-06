В Украину прибыли более 15 тысяч паломников. Спасатели проводят с ними профилактические беседы

Украинские пограничники с 30 августа оформили более 15 тысяч паломников-хасидов, которые приехали на празднование нового 5782 года по иудейскому календарю.

Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщили пограничники и спасатели.

Празднование приходится на 6 — 8 сентября. Наибольшее количество групп паломников, в целом — около 5 тысяч человек, приехали 2 сентября. За прошедшие сутки 5 сентября оформили более 4 тысяч хасидов.

Кроме того, спасатели Умани проводят профилактические беседы с хасидами. По состоянию на утро 6 сентября в Умани зарегистрировались 27 757 паломников из 10-ти стран мира. Хасидам рассказывают правила пожарной безопасности и знакомят с основным правилам жизнедеятельности.

Ранее Министерство внутренних дел сообщало, что в Умань прибыл сводный отряд полицейских из более 600 сотрудников и еще 200 нацгвардейцев. Обеспечивать порядок в городе они будут 10 дней. Вместе с ними будут работать взрывотехники, медики и спасатели, а также служебные собаки.