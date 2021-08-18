Полиция ожидает в этом году в Умани более 50 тысяч хасидов

Национальная полиция ожидает в этом году приезда примерно 50 тысяч хасидов на празднование иудейского нового года (Рош га-Шана) в Умань.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
«И сейчас наша главная задача — чтобы гости чувствовали себя в безопасности. У нас полное взаимодействие с израильскими полицейскими, которые вместе с нами несут службу в Умани. На все события, которые будут происходить, мы будем очень быстро и своевременно реагировать. Национальная полиция и полиция Черкасской области сейчас на усиленном варианте несения службы», — заявил глава Нацполиции Клименко.
Он также уточнил, что одновременно сейчас усилено присутствие правоохранителей в аэропортах. «Мы работаем вместе с пограничной, миграционной службой для того, чтобы люди могли заехать и в безопасности отметить праздник», — рассказал он.
- Ранее сообщалось, что в этом году Украина будет пускать к себе паломников-хасидов для празднования иудейского нового года (Рош га-Шана).
- В марте тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранители будут пускать в Украину на празднование еврейского Нового года Рош га-Шана в сентябре только тех хасидов, которые прошли вакцинацию против коронавируса.
- В прошлом году Украина закрыла свои границы для иностранцев с 29 августа по 28 сентября, что пришлось как раз на время празднования Рош ха-Шана. Но несколько тысяч паломников успели заехать в Украину до закрытия границ. Остальные пытались прорваться через беларусскую и польскую границы, создав многотысячные очереди. Израиль тогда попросил пропустить их на территорию Украины. В МИД заявили, что ситуация не позволяет это сделать из-за пандемии.