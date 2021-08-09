Украина разрешила въезд хасидам на празднование Рош га-Шана. Какие к ним будут выдвигаться требования?

В этом году Украина будет пускать к себе паломников-хасидов для празднования иудейского нового года (Рош га-Шана) в Умани.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Согласно последним изменениям, въезд иностранцам в Украину будет разрешен при условии наличия страхового полиса на случай заболевания COVID-19 и одного из следующих документов:
- отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы),
- отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы),
- документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, признанными Всемирной организацией здравоохранения.
В случае отсутствия вакцинации иностранцы должны установить приложение «Вдома» и пойти на самоизоляцию.
Минздрав также утвердил правила организации паломничества. Например, при перевозке верующих организованными группами, автомобильным или железнодорожным транспортом, перевозчик обязан провести температурный скрининг всех паломников и лиц, их сопровождающих. К перевозке не будут допускаться сотрудники и участники перевозки с температурой тела более 37,2 °C, или с признаками респираторных заболеваний.
Вход на территорию компактного скопления паломников и мест паломничества будет разрешен в масках после измерения температуры бесконтактным термометром.
Отмечается, что Центр общественного здоровья выделил 19 тыс. антисептиков и 190 тыс. масок, которые уже в ближайшее время их доставят в Умань. Кроме того, ожидается доставка 50 тысяч экспресс-тестов для обеспечения тестирования паломников.
- В марте тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранители будут пускать в Украину на празднование еврейского Нового года Рош га-Шана в сентябре только тех хасидов, которые прошли вакцинацию против коронавируса.
- В прошлом году Украина закрыла свои границы для иностранцев с 29 августа по 28 сентября, что пришлось как раз на время празднования Рош ха-Шана. Но несколько тысяч паломников успели заехать в Украину до закрытия границ. Остальные пытались прорваться через беларусскую и польскую границы, создав многотысячные очереди. Израиль тогда попросил пропустить их на территорию Украины. В МИД заявили, что ситуация не позволяет это сделать из-за пандемии.