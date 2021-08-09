Украина разрешила въезд хасидам на празднование Рош га-Шана. Какие к ним будут выдвигаться требования?

В этом году Украина будет пускать к себе паломников-хасидов для празднования иудейского нового года (Рош га-Шана) в Умани.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Согласно последним изменениям, въезд иностранцам в Украину будет разрешен при условии наличия страхового полиса на случай заболевания COVID-19 и одного из следующих документов:

отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы),

отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы),

документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, признанными Всемирной организацией здравоохранения.

В случае отсутствия вакцинации иностранцы должны установить приложение «Вдома» и пойти на самоизоляцию.