Україна дозволила вʼїзд хасидам на святкування Рош га-Шани. Які до них висуватимуться вимоги?

Цього року Україна пускатиме до себе паломників-хасидів для святкування юдейського нового року (Рош га-Шана) в Умані.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Відповідно до останніх змін, вʼїзд іноземцям до України буде дозволений за умови наявності страхового поліса на випадок захворювання на COVID-19, та один з таких документів:

негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до перетину кордону),

негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до перетину кордону),

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

У разі відсутності вакцинації іноземці мають встановити застосунок «Вдома» та піти на самоізоляцію.