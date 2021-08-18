Поліція очікує цього року в Умані понад 50 тисяч хасидів

Національна поліція очікує цього року прибуття приблизно 50 тисяч хасидів на святкування юдейського нового року (Рош га-Шана) в Умані.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

«І зараз наше головне завдання — щоб гості почувалися в безпеці. У нас повна взаємодія з ізраїльськими поліцейськими, які разом із нами несуть службу в Умані. На всі події, які відбуватимуться, ми будемо дуже швидко та своєчасно реагувати. Національна поліція та поліція Черкаської області зараз на посиленому варіанті несення служби», — заявив голова Нацполіції Клименко.