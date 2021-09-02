В Умань началось паломничество хасидов. В город прибыли более 800 правоохранителей

В Украину массово начали прибывать хасиды-паломники на празднование иудейского нового года (Рош ха-Шана), который традиционно отмечается в Умани, где похоронен раби Нахман.

В этом году на Рош ха-Шана (пройдет с 6 по 8 сентября) ожидают 23 500 хасидов. В аэропорту «Борисполь» развернут Ситуационный центр — дежурят 120 сотрудников полиции вместе с 50 военнослужащими Нацгвардии.

Как сообщает Министерство внутренних дел, в Умань прибыл сводный отряд полицейских из более 600 сотрудников и еще 200 нацгвардейцев. Обеспечивать порядок в городе они будут 10 дней. Вместе с ними будут работать взрывотехники, медики и спасатели, а также служебные собаки.

В пятницу, 3 сентября, прибудет делегация в составе 11 полицейских из Израиля.