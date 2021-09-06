До України прибули понад 15 тисяч паломників. Рятувальники проводять з ними профілактичні бесіди

Українські прикордонники з 30 серпня оформили понад 15 тисяч паломників-хасидів, які приїхали на святкування нового 5782 року за юдейським календарем.

Про це у понеділок, 6 вересня, повідомили прикордонники та рятувальники.

Святкування припадає на 6 — 8 вересня. Найбільше груп прочан, загалом – близько 5 тисяч людей, приїхали 2 вересня. Упродовж минулої доби 5 вересня оформили понад 4 тисяч хасидів.

Крім того, рятувальники Умані проводять профілактичні бесіди з хасидами. Станом на ранок 6 вересня в Умані зареєструвалися 27 757 паломників із 10-ти країн світу. Хасидам розповідають правила пожежної безпеки і знайомлять з основним правилам життєдіяльності.

Раніше Міністерство внутрішніх справ повідомляло, що в Умань прибув зведений загін поліцейських з понад 600 співробітників і ще 200 нацгвардійців. Забезпечувати порядок в місті вони будуть 10 днів. Разом з ними працюватимуть вибухотехніки, медики і рятувальники, а також службові собаки.