СБУ радить паломникам-хасидам цього року не їхати в Україну на святкування Рош га-Шана

Служба безпеки України та Національна поліція рекомендують паломникам-хасидам утриматися цього року від візиту до України на святкування Рош га-Шана. Причина — висока ймовірність ракетних обстрілів і дії росії, якими вона може дестабілізувати міжнародні відносини та нашкодити іміджу України.

Відповідну заяву СБУ оприлюднила 26 серпня.

Це рішення українські правоохоронці ухвалили разом з ізраїльськими. Попри всі заходи безпеки, росія може використати приїзд і масове скупчення паломників для провокацій.

Ті, хто все ж наважиться на паломництво, мають неухильно дотримуватись наступних вимог: комендантської години, реагування на сигнали повітряної тривоги, а також виконувати всі вказівки представників правоохоронних органів. Тільки так можна мінімізувати ризики для вірян у це важливе для єврейського народу свято.

Правоохоронці зараз ретельно перевіряють інформацію, яка стосується можливих загроз для паломників в Україні задля своєчасного реагування. Особливу увагу приділяють антитерористичній захищеності обʼєктів паломництва і маршрутів пересування вірян. Для цього на постійній основі проводять контрдиверсійні та антитерористичні заходи, посилили контроль за незаконним обігом зброї та небезпечних речовин, район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом тощо.