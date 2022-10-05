Іран заперечує поставки своїх дронів російським військам попри те, що українська армія вже збила десятки таких безпілотників

В Ірані публічно заперечують поставки своїх військових безпілотників російській армії. Навіть попри те, що українські військові вже збили десятки таких дронів.

Про це офіційний представник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані заявив у коментарі Xinhua.

«Ісламська Республіка Іран вважає опубліковані новини про постачання (іранських) безпілотників у росію для використання в конфлікті в Україні безпідставними та не підтверджує їх», — зазначив він.

Попри такі заяви українська армія чи не щодня збиває безпілотники іранського виробництва. Наразі точно відомо про появу в Україні двох типів дронів-камікадзе: Shahed-131 та Shahed-136, а також великого розвідувального та ударного БпЛА Mohajer-6.