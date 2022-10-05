Іран заперечує поставки своїх дронів російським військам попри те, що українська армія вже збила десятки таких безпілотників

В Ірані публічно заперечують поставки своїх військових безпілотників російській армії. Навіть попри те, що українські військові вже збили десятки таких дронів.
Про це офіційний представник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані заявив у коментарі Xinhua.
«Ісламська Республіка Іран вважає опубліковані новини про постачання (іранських) безпілотників у росію для використання в конфлікті в Україні безпідставними та не підтверджує їх», — зазначив він.
Попри такі заяви українська армія чи не щодня збиває безпілотники іранського виробництва. Наразі точно відомо про появу в Україні двох типів дронів-камікадзе: Shahed-131 та Shahed-136, а також великого розвідувального та ударного БпЛА Mohajer-6.
- Україна після збиття перших дронів Shahed-136 і ударного Mohajer-6 позбавила посла Ірану Манучехра Мораді акредитації та скоротила кількість дипломатичного персоналу. Іран у відповідь порадив Україні «не слухати третіх осіб». У МЗС України закликали Іран припинити військову допомогу росії, а не прикриватися заявами про нібито «зовнішній вплив».
- Українські спецслужби повідомили, що війська росії цілеспрямовано запускали по Умані Shahed-136, щоб атакувати євреїв-хасидів. Там вважають, що атаки на євреїв — це одна з умов передачі Іраном дронів росії.
- В Оперативному командуванні «Південь» згодом розповіли, що іранські дрони-камікадзе можна розпізнати за малою висотою польоту та гучним звуком, що нагадує звук мотора мопеда чи бензопили.