В командуванні «Південь» розповіли, як розпізнати в небі іранський дрони-камікадзе Shahed-136

Дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, якими росіяни атакують інфраструктуру півдня України, можна впізнати за характерним звуком і низькій висоті польоту.

Про це розповіла речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Їхньою характерною ознакою є політ на низькій висоті, саме тому їх складно виявити силам протиповітряної оборони. Але вони досить гучні, їх можна почути навіть вночі. Це нагадує звук мотору мопеда чи бензопили. Якщо люди чують такий звук, їм варто йти в укриття та уникати місць, куди можуть бути спрямовані ці дрони», — сказала Гуменюк.

Вона додала, що Shahed-136, які росіяни перейменували на «Герань-2», в основному атакують об’єкти інфраструктури, а не в скупчення людей. При цьому вони не дуже ефективні — з 10 вересня на півдні було виявлено понад 30 цих дронів, з яких 22 збили. Тільки 10 дронів влучили, але не всі ці атаки були результативними.