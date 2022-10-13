ССО: Іранські інструктори в Україні керують запусками дронів Shahed-136 і навчають росіян

Росіяни завезли іранських інструкторів на тимчасово окуповані території півдня України для запусків дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це пише Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій ЗСУ.

За даними українського підпілля, іранці базуються в населених пунктах Залізний порт і Гладівка на Херсонщині та у Джанкої у Криму. Вони допомагають російським окупантам опановувати іранські дрони-камікадзе та безпосередньо контролюють запуск цих безпілотників, зокрема по Миколаєву та Одесі. Інструктори базуються в захоплених росіянами приміщеннях.