За місяць використання росією іранських дронів ЗСУ збили понад 200 «шахідів»

З моменту першого збиття на території України іранського дрона-камікадзе Shahed-136, протиповітряна оборона знищила 223 таких безпілотники.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил.
Перший випадок збиття іранського дрона зафіксували 13 вересня 2022 року в районі Купʼянська. До знищення баражуючих боєприпасів Shahed-136, які окупанти маркують як «Герань-2», залучаються зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, самохідні зенітні установки, мобільні вогневі групи переносних зенітно-ракетних комплексів, зенітні гармати, великокаліберні кулемети та інше озброєння.
- Україна після збиття перших дронів Shahed-136 і ударного Mohajer-6 позбавила посла Ірану Манучехра Мораді акредитації та скоротила кількість дипломатичного персоналу. Іран у відповідь порадив Україні «не слухати третіх осіб». У МЗС України закликали Іран припинити військову допомогу росії, а не прикриватися заявами про нібито «зовнішній вплив».
- Офіційний представник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані публічно заперечив поставки своїх військових безпілотників російській армії. Навіть попри те, що українські військові вже збили десятки таких дронів.