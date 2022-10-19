За місяць використання росією іранських дронів ЗСУ збили понад 200 «шахідів»

З моменту першого збиття на території України іранського дрона-камікадзе Shahed-136, протиповітряна оборона знищила 223 таких безпілотники.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил.

Перший випадок збиття іранського дрона зафіксували 13 вересня 2022 року в районі Купʼянська. До знищення баражуючих боєприпасів Shahed-136, які окупанти маркують як «Герань-2», залучаються зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, самохідні зенітні установки, мобільні вогневі групи переносних зенітно-ракетних комплексів, зенітні гармати, великокаліберні кулемети та інше озброєння.