Військово-повітряні сили ЗСУ: В Україні немає засобів протиракетної оборони для боротьби з іранськими ракетами, але військові шукають вихід

В українській армії наразі немає таких засобів протиракетної оборони, які б могли боротися з іранськими балістичними ракетами, які росія замовила в Ірану. Але військові шукають вихід із ситуації.
Про це розповів на брифінгу речник Військово-повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
«На жаль, ми маємо інформацію, що росія буде посилювати свої спроможності за допомогою іранських балістичних ракет. Наші спеціалісти [зенітно-ракетних військ] кажуть, що кращий захист проти них — це знищити їх на складах. Бо наразі Україна не має таких систем протиракетної оборони, щоб ефективно їм протидіяти», — зазначив він.
За його словами, єдина можлива перешкода — це якщо світ знайде механізми, щоб унеможливити поставки цих ракет до росії.
Також Ігнат розповів про роботу німецької системи ППО IRIS-T. Він зазначив, що ця система показала себе чудово і вже пройшла бойове хрещення.
«Під час крайніх обстрілів, які були, IRIS-T показала себе з надзвичайно гарної сторони. Безумовно, бойове хрещення, перевірку боєздатності, його результативності комплекс пройшов. Ця інформація буде передана німецькій стороні. Ми отримаємо найближчими місяцями ще кілька пускових установок, які дещо посилять [ППО України]», — підкреслив він.
- Війська росії наразі атакують Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 і використовують у війні багатоцільові дрони Mohajer.
- Газета The Washington Post 16 жовтня писала, що Іран готовий передати рф ракети класу «земля — земля» Fateh-110 і Zolfaghar. Це балістичні ракети малої дальності, які здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів.
- 20 жовтня Британія та ЄС запровадили проти Ірану санкції за постачання дронів.