Британія ввела санкції проти Ірану через постачання росії дронів для війни в Україні

Велика Британія запровадила санкції проти іранських фізичних та юридичних осіб, відповідальних за постачання росії дронів-камікадзе, які використовуються для бомбардувань України.

Про це йдеться в заяві МЗС Британії.

«Підтримка Іраном жорстокої та незаконної війни путіна проти України викликає жаль. Сьогодні ми запроваджуємо санкції проти тих, хто постачав безпілотники, які росія використовує для нападів на українських цивільних. Це є чітким доказом дестабілізуючої ролі Ірану у глобальній безпеці», — заявив глава МЗС Джеймс Клеверлі.

Британські санкції повторюють затверджені в четвер заходи Євросоюзу.

Серед трьох осіб, які потрапили під санкції, є військовий офіцер Сеєд Ходжатолла Курейші — його вважають ключовим учасником переговорів з росією про поставки безпілотників.

Під обмеження також потрапили голова Генерального штабу збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері та голова Корпусу вартових іранської революції бригадний генерал Саїд Агаджані.

Усі троє отримали заборону на вʼїзд, їхні активи будуть заморожені.

Під санкції також потрапила компанія Shahed Aviation Industries – іранський виробник безпілотників Shahed, які росія використовє для атак на українські міста й обʼєкти критичної інфраструктури. Активи Shahed Aviation Industries також заморозять.