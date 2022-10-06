Зеленський: Від початку жовтня ЗСУ звільнили понад 500 квадратних кілометрів Херсонщини

Від 1 жовтня ЗСУ звільнили понад 500 квадратних кілометрів і десятки населених пунктів у Херсонській області.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, в України є успіхи й на східному напрямку.

«Обовʼязково настане день, коли ми прозвітуємо про успіхи й у Запорізькій області — у тих районах, які поки що контролюють окупанти. Настане день, коли ми скажемо і про звільнення Криму. Ця перспектива очевидна. Очевидно й те, що цим шляхом іще належить пройти. Іще належить багато витримати, багато зробити. Зробити й українцям, і нашим партнерам — усім, хто цінує свободу та міжнародне право», — сказав президент.