Від початку жовтня ЗСУ звільнили 400 км² Херсонщини

Сили оборони України від початку жовтня звільнили від російських окупантів понад 400 квадратних кілометрів Херсонської області.

Про це на брифінгу повідомила начальниця Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

«Маємо досить переконливі успіхи, напрямки ми не називаємо, але вже понад 400 квадратних кілометрів Херсонщини звільнено від окупантів. І ми просуваємось далі», — зазначила вона.

За словами Гуменюк, наразі на південному напрямку ситуація залишається складною і розвивається надзвичайно динамічно. Українські Сили оборони просуваються — на кількох напрямках заглиблення по лінії фронту відбувається до 20 кілометрів.