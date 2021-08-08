Україна посіла 44 місце в медальному заліку Олімпіади в Токіо

Збірна України посіла 44 сходинку в медальному заліку Олімпійських ігор, які завершуються в неділю в Токіо.

Медальний залік виграла збірна США, яка довгий час відставала від Китаю. На рахунку американців 39 золотих, 40 срібних і 33 бронзові медалі. Друге місце посів Китай (38—32—18). Треті — господарі Олімпіади японці (27—14—17).

Українці завоювали 19 медалей цьогорічної Олімпіади: одне золото (Жан Беленюк з греко-римської боротьби), шість срібних медалей та 12 бронз. У змаганнях брали участь 157 українських олімпійців у 25 видах спорту.

5 серпня українська каратистка Анжеліка Терлюга завоювала на Олімпійських іграх срібну медаль. Це історична медаль для України, адже карате вперше представлене на Олімпійських іграх. Також срібну медаль отримали каноїстки Людмила Лузан і Анастасія Четверікова. Перед цим два срібла принесли борець у греко-римському стилі Парвіз Насибов і плавець Михайло Романчук. Також срібну медаль здобув боксер Олександр Хижняк.

Бронзу здобули: дзюдоїстка Дарʼя Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, стрільці з пневматичного пістолета Олена Костевич і Олег Омельчук, плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем і тенісистка Еліна Світоліна. Ще дві бронзи принесли українські борчині Алла Черкасова та Ірина Коляденко. Першу в історії України медаль (бронзову) у синхронному плаванні здобули Анастасія Савчук і Марта Фєдіна. Також бронзову медаль здобула каноїстка Людмила Лузан. Ще по бронзі принесли Україні каратист Станіслав Горуна та команда із синхронного плавання.

7 серпня Україна отримала ще одну бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо. Її здобула Ярослава Магучіх у стрибках у висоту.

За кількістю медалей в Токіо українці перевершили результат минулої Олімпіади в Ріо — 11 медалей (2 золотих, 5 срібних і 4 бронзові). Попередні Олімпіади: Атланта-1996 — 23 медалі (9 золотих, 2 срібні, 12 бронзових), Сідней-2000 — 23 (3 золоті, 10 срібних, 10 бронзових), Афіни-2004 — 22 (8 золотих, 5 срібних, 9 бронзових), Пекін-2008 — 22 (7 золотих, 4 срібних, 11 бронзових), Лондон-2012 — 19 (5 золотих, 4 срібні, 10 бронзових).