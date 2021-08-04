Беленюк став олімпійським чемпіоном з боротьби

Нардеп від «Слуги народу» Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном з греко-римської боротьби.

У фінальному поєдинку категорії до 87 кілограмів українець здолав представника Угорщини Віктора Лорінца. Сутичка проходила за схожим на півфінальний матч сценарієм. Угорець отримав бал у першому раунді, проте у другому українець взяв ситуацію під контроль — спочатку зрівняв рахунок, а потім провів два прийоми, які принесли йому чотири очки.

У середу український борець у греко-римському стилі Парвіз Насібов здобув срібло Олімпійських ігор у ваговій категорії до 67 кілограмів.