Україна здобула друге срібло на Олімпіаді-2020

Український борець у греко-римському стилі Парвіз Насібов здобув срібло Олімпійських ігор у ваговій категорії до 67 кг.

У фінальному поєдинку за золоту медаль 22-річний Насібов програв Мохаммаду Резу Гераєї з Ірану — 1:9.

На Олімпіаді в Токіо Україна здобула уже вісім медалей.