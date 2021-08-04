Украина завоевала второе серебро на Олимпиаде-2020

Украинский борец в греко-римском стиле Парвиз Насибов получил серебро Олимпийских игр в весовой категории до 67 кг.

В финальном поединке за золотую медаль 22-летний Насибов проиграл Мохаммаду Резу Гераеи из Ирана — 1:9.

На Олимпиаде в Токио Украина получила уже восемь медалей.