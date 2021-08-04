Украина завоевала второе серебро на Олимпиаде-2020

Украинский борец в греко-римском стиле Парвиз Насибов получил серебро Олимпийских игр в весовой категории до 67 кг.
В финальном поединке за золотую медаль 22-летний Насибов проиграл Мохаммаду Резу Гераеи из Ирана — 1:9.
На Олимпиаде в Токио Украина получила уже восемь медалей.
- 3 августа Алла Черкасова завоевала бронзовую награду в соревнованиях по вольной борьбе, а 1 августа серебро для Украины завоевал пловец Михаил Романчук.
- Перед этим спортсмены принесли пять бронз — первые две завоевали дзюдоистка Дарья Билодид (первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо) и фехтовальщик Игорь Рейзлин (первая олимпийская награда среди мужчин в фехтовании шпагой). Третью бронзу Елена Костевич и Олег Омельчук получили в стрельбе из пневматического пистолета. Четвертую медаль добыл пловец Михаил Романчук на дистанции 800 метров вольным стилем, а пятую — теннисистка Элина Свитолина (первая в истории украинского тенниса олимпийская медаль).