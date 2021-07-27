Олимпиада в Токио: Украина получила третью медаль — бронза в стрельбе из пневматического пистолета

В Токио на Олимпийских играх в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м украинский тандем стал третьим. Об этом 27 июля сообщило Министерство молодежи и спорта Украины.

В малом финале Елена Костевич и Олег Омельчук преодолели сербский дуэт Зорану Арунович и Дамира Микеца со счетом 16:12.

Для олимпийской сборной Украины — это третья медаль на Олимпиаде в Токио. Первые две также бронзы завоевали дзюдоистка Дарья Билодид (это первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо) и фехтовальщик Игорь Рейзлин (это первая олимпийская награда среди мужчин в фехтовании шпагой).