Украинскую триатлонистку отстранили от Олимпиады в Токио за день до начала соревнований

Украинскую спортсменку Юлию Елистратову отстранили от Олимпиады в Токио из-за положительного допинг-теста.
Об этом пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета.
«Согласно информации от Всемирного агентства по тестированию (ІТА), триатлонистка Юлия Елистратова временно отстранена от участия в соревнованиях. Таким образом, спортсменка не сможет принять участие в Играх ХХХІІ Олимпиады в Токио», — отметили там.
В то же время в НОК подчеркнули, что до завершения рассмотрения дела любая информация является конфиденциальной. Но в ІТА рассказали детали инцидента. Там отметили, что Елистратова получила положительный допинг-тест.
В крови спортсменки обнаружили вещество эритропоэтин, которое улучшает доставку кислорода к мышцам. Поэтому это вещество считают в спорте стимулятором. Образец крови был отобран во время соревнований 5 июня 2021 годах в рамках Кубка Европы по триатлону, который проводили в Днепре.
- Украинского гимнаста и олимпийского чемпиона Олега Верняева дисквалифицировали на четыре года за допинг. Он пропускает нынешнюю Олимпиаду в Токио.