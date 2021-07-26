Украинскую триатлонистку отстранили от Олимпиады в Токио за день до начала соревнований

Украинскую спортсменку Юлию Елистратову отстранили от Олимпиады в Токио из-за положительного допинг-теста.

Об этом пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета.

«Согласно информации от Всемирного агентства по тестированию (ІТА), триатлонистка Юлия Елистратова временно отстранена от участия в соревнованиях. Таким образом, спортсменка не сможет принять участие в Играх ХХХІІ Олимпиады в Токио», — отметили там.

В то же время в НОК подчеркнули, что до завершения рассмотрения дела любая информация является конфиденциальной. Но в ІТА рассказали детали инцидента. Там отметили, что Елистратова получила положительный допинг-тест.

В крови спортсменки обнаружили вещество эритропоэтин, которое улучшает доставку кислорода к мышцам. Поэтому это вещество считают в спорте стимулятором. Образец крови был отобран во время соревнований 5 июня 2021 годах в рамках Кубка Европы по триатлону, который проводили в Днепре.