Олімпіада в Токіо: Україна отримала третю медаль — бронза у стрільбі з пневматичного пістолета

У Токіо на Олімпійських іграх у змаганнях змішаних команд зі стрільби з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів український тандем став третім. Про це 27 липня повідомило Міністерство молоді та спорту України.
У малому фіналі Олена Костевич і Олег Омельчук здолали сербський дует Зорану Аруновіч і Даміра Мікеца з рахунком 16:12.
Для олімпійської збірної України це третя медаль на Олімпіаді в Токіо. Перші дві, теж бронзи, завоювали дзюдоїстка Дарʼя Білодід (це перша в історії незалежної України нагорода в жіночому дзюдо) і фехтувальник Ігор Рейзлін (це перша олімпійська нагорода серед чоловіків у фехтуванні шпагою).
- 23 липня в Токіо стартували літні Олімпійські ігри — 2020, які триватимуть до 8 серпня. Загалом у Токіо виступлять 158 українських спортсменів. Вони представлять Україну у 25 видах спорту.
- Українську тріатлоністку Юлію Єлістратову відсторонили від Олімпіади за день до початку змагань через позитивний допінг-тест. У крові спортсменки виявили речовину еритропоетин, яка покращує доставку кисню до м’язів. Цю речовину вважають у спорті стимулятором. Зразок крові був відібраний під час змагань 5 червня 2021 року в рамках кубка Європи з тріатлону, який проводили у Дніпрі.