Україна завоювала першу медаль на Олімпіаді-2020: дзюдоїстка Дарʼя Білодід здобула «бронзу»

Після перемог у стартових схватках над сербкою Міліцою Ніколіч і португалкою Катаріною Кошту, у півфіналі українська дзюдоїстка поступилася титулованій японці Фуное Тонакі. У сутичці за «бронзу» Білодід здобула перемогу над Широю Рішоні з Ізраїлю.

Україна здобула першу нагороду на літніх Олімпійських іграх — 20-річна дзюдоїстка Дарʼя Білодід завоювала «бронзу» у вазі до 48 кг. Також це перша в історії незалежної України нагорода у жіночому дзюдо.

Зазначимо, що Дар’я Білодід стала найкращою дзюдоїсткою у світі за період 2019—2020 років. Вона з 2015 року завоювала низку золотих, срібних та бронзових медалей у цьому виді спорту, зокрема декілька разів перемагала на чемпіонатах Європи та світу. У 2019 році Білодід отримала Орден княгині Ольги ІІІ ступеня.

У серпні 2019 року Дарʼя Білодід виграла чемпіонат світу з дзюдо, який пройшов у Токіо. Вісімнадцятирічна українка здолала всіх своїх суперниць у ваговій категорії до 48 кг і стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо в історії.

23 липня у Токіо стартували літні Олімпійські ігри-2020, які триватимуть до 8 серпня. Загалом у Токіо виступлять 158 українських спортсменів. Вони представлять Україну у 25 видах спорту.