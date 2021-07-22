На сайті Олімпійських ігор Крим розмежували з Україною

На офіційному сайті Олімпійських ігор, які проходять в Токіо, оприлюднили зображення карти України, на якій Крим відмежований від материкової частини країни.

Ця картинка зʼявляється у спливаючому вікні Olympics Cheer Zone при переході на сторінку, присвяченій історії виступів України на Олімпіадах.

Наразі організатори Олімпіади не прокоментували таку інфографіку, хоча міжнародна спільнота визнає Крим частиною території України. МЗС доручило посольствам України у Швейцарії та Японії розібратися в цій ситуації.

Олімпійські ігри відбудуться у Токіо з 23 липня до 8 серпня. Україну на Олімпіаді у Токіо представлять 157 атлетів у 25 видах спорту. Офіційна церемонія відкриття відбудеться 23 липня. Початок о 14:00.