На сайте Олимпийских игр Крым разделили с Украиной

На официальном сайте Олимпийских игр обнародовали изображения карты Украины, на которой Крым отграничен от материковой части страны.

Эта картинка появляется во всплывающем окне Olympics Cheer Zone при переходе на страницу, посвященной истории выступлений Украины на Олимпиадах.

Пока организаторы Олимпиады не прокомментировали такую инфографику, хотя международное сообщество признает Крым частью территории Украины. МИД поручило посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Украину на Олимпиаде в Токио представят 157 атлетов в 25 видах спорта. Официальная церемония открытия состоится 23 июля. Начало в 14:00.