На сайті Олімпійських ігор «тихо» прибрали кордон між Україною і Кримом

На офіційному сайті Олімпійських ігор в Токіо виправили карту України, на якій Крим був відділений кордоном.
Відокремлений Крим у вікні Olympics Cheer Zone користувачі та ЗМІ помітили у четвер, 22 липня. У цьому вікні вболівальники можуть підтримати свою збірну «оплесками».
На інцидент звернуло увагу і Міністерство закордонних справ України, яке доручило посольствам в Швейцарії і Японії розібратися в цій ситуації.
Увечері 22 липня вікно зникло з сайту, а вже у пʼятницю вранці зʼявилося з правильною картою України.
Офіційних вибачень від представників ігор або взагалі хоч якоїсь згадки про інцидент в соцмережах Олімпіади немає.
- Олімпійські ігри в Токіо проходитимуть з 23 липня до 8 серпня, Паралімпіада — з 24 серпня до 5 вересня. Через пандемію глядачів на іграх не буде. У Токіо не буде рукостискань і обіймів під час церемонії нагородження, а спортсмени самі надягатимуть собі медалі.
- 22 липня режисера церемонії відкриття Олімпіади звільнили за жарти про Голокост. Сатиру випустили ще у 1998 році, але саме зараз її поширили в мережі.