Kyodo: Олімпійські ігри у Токіо проведуть повністю без глядачів

Літні Олімпійські ігри у Токіо цього року повністю відбудуться без глядачів. Туди не пустять ані місцевих, ані гостей з-за кордону.
Про це пише японське інформаційне агентство Kyodo з посиланням на власні джерела.
Очікується, що остаточно рішення затвердять на зустрічі 8 липня між представниками місцевої влади Токіо, уряду Японії, організаційного комітету Олімпіади, а також Міжнародного олімпійського та паралімпійського комітетів.
Згідно з рішенням, столичні райони Токіо, Канагава, Тіба і Сайтама не прийматимуть глядачів на Олімпіаді. Перед цим у Токіо вирішили знову оголосити надзвичайний стан через коронавірус, а тому заборона відвідин Олімпіади стане ще одним кроком на шляху до зменшення поширення інфекції.
Також без глядачів проведуть і церемонії відкриття та закриття Олімпіади.
- Олімпійські та Паралімпійські ігри в Токіо мали відбутися влітку 2020 року. Однак через пандемію коронавірусу їх довелося перенести на нинішній рік — Олімпіада проходитиме з 23 липня до 8 серпня, Паралімпіада — з 24 серпня до 5 вересня.
- Раніше Оргкомітет офіційно заявив, що вирішив провести ігри без іноземних уболівальників.