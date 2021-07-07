Японія відмовилася від традиційної естафети олімпійського вогню

Оргкомітет літньої Олімпіади в Токіо скасував естафету олімпійського вогню на дорогах загального користування столиці Японії.
Про це повідомляють на сайті організаторів Ігор, пише ВВС.
Такі обмежувальні заходи поширюються на період з 9 до 11 липня, тоді естафета олімпійського вогню проходитиме тільки в спеціально відведених для цього місцях.
Олімпійський вогонь прибуде у Токіо в пʼятницю, 9 липня. Глядачі зможуть спостерігати за естафетою на онлайн-трансляціях.
Раніше токійська влада вирішила відмовитися від проведення естафети олімпійського вогню в громадських просторах столиці на другому етапі марафону з 17 до 23 липня.
Церемонія запалювання смолоскипів транслюватиметься онлайн аж до початку Ігор 23 липня. Влада закликає дивитися естафету, «не виходячи з дому».
- Олімпійські та Паралімпійські ігри в Токіо мали відбутися влітку 2020 року. Однак через пандемію коронавірусу їх довелося перенести на нинішній рік — Олімпіада проходитиме з 23 липня до 8 серпня, Паралімпіада — з 24 серпня до 5 вересня.
- Оргкомітет офіційно заявив, що вирішив провести ігри без іноземних уболівальників.