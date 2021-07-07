Япония отказалась от традиционной эстафеты олимпийского огня

Оргкомитет летней Олимпиады в Токио отменил эстафету олимпийского огня на дорогах общего пользования столицы Японии.

Об этом сообщается на сайте организаторов Игр, пишет ВВС.

Такие ограничительные меры распространяются на период с 9 по 11 июля, когда эстафета олимпийского огня будет проходить только в специально отведенных для этого местах.

Олимпийский огонь прибудет в Токио в пятницу, 9 июля. Зрители смогут наблюдать за эстафетой на онлайн-трансляциях.

Ранее токийские власти приняли решение отказаться от проведения эстафеты олимпийского огня в общественных пространствах столицы на втором этапе марафона с 17 по 23 июля.

Церемония зажжения факелов будет транслироваться онлайн вплоть до начала Игр 23 июля. Власти призывают смотреть эстафету «не выходя из дома».