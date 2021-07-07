Япония отказалась от традиционной эстафеты олимпийского огня

Оргкомитет летней Олимпиады в Токио отменил эстафету олимпийского огня на дорогах общего пользования столицы Японии.
Об этом сообщается на сайте организаторов Игр, пишет ВВС.
Такие ограничительные меры распространяются на период с 9 по 11 июля, когда эстафета олимпийского огня будет проходить только в специально отведенных для этого местах.
Олимпийский огонь прибудет в Токио в пятницу, 9 июля. Зрители смогут наблюдать за эстафетой на онлайн-трансляциях.
Ранее токийские власти приняли решение отказаться от проведения эстафеты олимпийского огня в общественных пространствах столицы на втором этапе марафона с 17 по 23 июля.
Церемония зажжения факелов будет транслироваться онлайн вплоть до начала Игр 23 июля. Власти призывают смотреть эстафету «не выходя из дома».
- Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были состояться летом 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на нынешний год — Олимпиада будет проходить с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.
- Оргкомитет официально заявил, что решил провести игры без иностранных болельщиков.