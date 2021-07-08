Kyodo: Олимпийские игры в Токио проведут полностью без зрителей

Летние Олимпийские игры в Токио в этом году полностью пройдут без зрителей. Туда не пустят ни местных, ни гостей из-за рубежа.

Об этом пишет японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на собственные источники.

Ожидается, что окончательно решение утвердят на встрече 8 июля между представителями местной власти Токио, правительства Японии, организационного комитета Олимпиады, а также Международного олимпийского и паралимпийского комитетов.

Согласно решению, столичные районы Токио, Канагава, Тиба и Сайтама не будут принимать зрителей на Олимпиаде. Перед этим в Токио решили снова объявить чрезвычайное положение из-за коронавируса, а потому запрет посещения Олимпиады станет еще одним шагом на пути к уменьшению распространения инфекции.

Также без зрителей проведут и церемонии открытия и закрытия Олимпиады.