Украина получила вторую медаль на Олимпиаде в Токио

Фехтовальщик Игорь Рейзлин приносит сборной Украины вторую медаль на Олимпийских играх в Токио. Он получил бронзовую награду.
В поединке за бронзовую медаль Рейзлин победил итальянца Андреа Сантарелли со счетом 15:12. До этого он также прошел 1/32 финала, 1/16 финала и четвертьфинал, но уступил в полуфинале французу Ромейну Каннону.
Другие же украинские шпажисты — Роман Свичкар и Богдан Никишин — не смогли преодолеть первый этап соревнований.
Для Украины это первая олимпийская награда среди мужчин в фехтовании шпагой. До этого лишь в 2004 году спортсмен Владислав Третьяк сумел получить «бронзу», но в фехтовании саблей. Традиционно значительно больше наград представители Украины получают в женском фехтовании.
- 24 июля Украина получила первую награду на летних Олимпийских играх — 20-летняя дзюдоистка Дарья Билодид завоевала «бронзу» в весе до 48 кг. Также это первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо.