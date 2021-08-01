Пловец Романчук принес Украине первую серебряную награду на Олимпийских играх

Украинский пловец Михаил Романчук на Олимпийских играх финишировал вторым в финальном заплыве на дистанции 1 500 метров.

Романчук показал время 14 минут 40,66 секунды и в результате принес Украине первую серебряную и шестую в целом олимпийскую награду в Токио. Для Романчука эта медаль стала второй на Олимпиаде: ранее он финишировал третьим на дистанции 800 метров.