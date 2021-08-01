Плавець Романчук приніс Україні першу срібну нагороду на Олімпійських іграх

Українській плавець Михайло Романчук на Олімпійських іграх фінішував другим у фінальному запливі на дистанції 1 500 метрів.
Романчук показав час 14 хвилин 40,66 секунди і в результаті приніс Україні першу срібну і шосту загалом олімпійську нагороду в Токіо. Для Романчука ця медаль стала другою на Олімпіаді: раніше він фінішував третій на дистанції 800 метрів.
Сергій Фролов, який разом з Романчуком кваліфікувався до фіналу, на дистанції 1 500 метрів показав восьмий результат. Його час — 15 хвилин 04,26 секунди.
- Україна отримала вже шість нагород на Олімпійських іграх. Це срібло Романчука та пʼять бронз. Перші дві вибороли дзюдоїстка Дарʼя Білодід (це перша в історії незалежної України нагорода в жіночому дзюдо) і фехтувальник Ігор Рейзлін (це перша олімпійська нагорода серед чоловіків у фехтуванні шпагою). Третю бронзу Олена Костевич і Олег Омельчук отримали у стрільбі з пневматичного пістолета. Четверту медаль здобув плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем, а пʼяту — тенісистка Еліна Світоліна (перша в історії українського тенісу олімпійська медаль).