Україна взяла четверту медаль на Олімпіаді в Токіо — плавець Михайло Романчук завоював бронзу

Український плавець, чемпіон Європи, призер чемпіонатів світу Михайло Романчук завоював на Олімпійських іграх у Токіо бронзову медаль на дистанції 800 метрів вільним стилем.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.
У фіналі дистанцію Романчук подолав за 7 хвилин 42,33 секунди. Він зазначив, що йшов до цієї нагороди 18 років — із 6 років, коли почав займатися плаванням. Наступні змагання Романчука будуть на дистанції 1 500 м.
Раніше Романчук у півфіналі встановив олімпійський рекорд у плаванні на 800 метрів — тоді він подолав дистанцію за 7 хвилин і 41,28 секунди.
Ще один українець, який разом з Романчуком кваліфікувався до вісімки найкращих, Сергій Фролов став шостим (7 хвилин 45,11 секунди).
- Нагадаємо, що Україна вже здобула чотири медалі на Олімпіаді в Токіо — поки усі бронзи. Перші дві завоювали дзюдоїстка Дарʼя Білодід (це перша в історії незалежної України нагорода в жіночому дзюдо) і фехтувальник Ігор Рейзлін (це перша олімпійська нагорода серед чоловіків у фехтуванні шпагою). Третю бронзу Олена Костевич і Олег Омельчук отримали у стрільбі з пневматичного пістолета, четверту — Михайло Романчук.