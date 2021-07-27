Українець встановив олімпійський рекорд у плаванні на 800 метрів

Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд на дистанції 800 метрів вільним стилем.

Про це свідчать дані на сайті Олімпіади.

Романчук подолав дистанцію за 7 хвилин і 41,28 секунди. 24-річний спортсмен вийшов до фіналу олімпійських змагань у цій дисципліні, який відбудеться 29 липня. Також до фіналу від України потрапив Сергій Фролов. На Олімпіаді Романчук також змагатиметься у плаванні на дистанції 1 500 м вільним стилем.